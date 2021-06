„Na głupotę i ignorancję musimy reagować”. Pszczoły muszą się mieć na baczności. Trwa sezon na opryski

Dwa tygodnie temu pszczelarz z gminy Szczebrzeszyn zauważył, że jego pszczoły są osowiałe. Podejrzewa, że zostały otrute opryskami. Nie udało się wskazać winnego. Sprawa została zgłoszona do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

- Z punktu widzenia prawa, pszczoły traktowane są jako mienie - informuje st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Oznacza to, że jeżeli pszczelarz wyceni śmierć owadów na mniej niż 500 zł to czyn ten będzie potraktowany jako wykroczenie. Powyżej 500 zł czyn traktowany jest jako przestępstwo. - Osobie, która dopuszcza się zniszczeń w znacznych rozmiarach w świecie roślin i zwierząt grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat - wyjaśnia policjantka.

Szacuje się, że 70 proc. produkcji żywności w UE zależy od pszczół. Jednak ich życie nie jest łatwe. Owadom doskwierają choroby, jak zgnilec amerykański, nosemoza i warroza. Ich zmorą są pestycydy.