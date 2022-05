Na jakie bezpłatne badania może skierować cię lekarz rodzinny? Sprawdź listę darmowych badań, za które zapłaci NFZ

Powyższa lista nie oznacza, że doktor skieruje nas na powyższe badania na żądanie. To lekarz decyduje, jakie badania wykona w celu zdiagnozowania konkretnej jednostki chorobowej oraz podjęcia optymalnego dla nas leczenia. Należy pamiętać, że jeżeli leczymy się w poradni specjalistycznej na NZF to badania wykonujemy u specjalisty, tzn. jeśli leczymy się w poradni gastrologicznej to kontrole badania wykonuje gastrolog. Natomiast jeżeli leczymy się w poradni specjalistycznej prywatnie, to wszystkie badania jesteśmy zmuszeni wykonywać odpłatnie.