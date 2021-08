Na lustrach, na srebrze, na złocie. Fotograf, który kocha eksperymentować

Spotykamy się z powodu trzech ważnych wydarzeń. Pierwsze to wydanie „Sonetów Krymskich” Adama Mickiewicza w czterech językach, w tym w krymsko-tatarskim, z Twoimi zdjęciami z Krymu jako ilustracje. Druga okazja to wernisaż Twojej wystawy, i trzecia, Dzień Niepodległości Ukrainy.

Jeśli chodzi o pierwszą okazję, to jest to tylko moja mała kropla udziału w tej nieszczęsnej historii Krymu. Od siedmiu lat mieszkam w Lublinie, ale staram się znaleźć jakiś punkt zaczepienia, by o sytuacji Krymu przypominać. Dobrym momentem by o Krymie przypomnieć okazał się szczyt Platformy Krymskiej i Dzień Niepodległości Ukrainy. Postanowiłem pokazać delegatom Krym tak, jak ja go widziałem i zapamiętałem.

Bo na Krymie mieszkałeś dużą część swojego życia.

Tak, na Krymie mieszkałem od 1981 roku do 2014 roku, czyli do agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Czyli 33 lata. I tak się złożyło, że po aneksji Krymu staliśmy się z żoną uchodźcami. Najpierw próbowaliśmy odnaleźć się na Ukrainie, w Kijowie, ale nie było dla nas realnej perspektywy normalnego funkcjonowania tam. Propozycje, które się pojawiały ze strony ówczesnych władz, a pamiętajmy to był moment dużych zmian na Ukrainie wywołanych wojną, nie dawały nam szans na normalne życie. Dzięki przyjaciołom z Polski trafiliśmy najpierw do Chełma, a po roku, po uzyskaniu statusu uchodźców, do Lublina. I do dzisiaj tu mieszkamy.