Na Narodowym Pokazie Koni Arabskich w Janowie Podlaskim szykują się zmiany

W pokazie będzie mogło wziąć udział 150 koni. W tym roku pojawi się nowa nagroda - Best in Show Pure Polish, przeznaczona wyłącznie dla tych koni arabskich, które są wpisane do polskiej księgi stadnej.

- To będzie nagroda honorowa, nawiązująca do tradycji i historii hodowli koni arabskich w Polsce - zapowiada Krzysztof Poszepczyński, prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich.

Z kolei warunki uczestnictwa w aukcji Pride of Poland pozostają bez zmian, a to oznacza, że zarówno za wstęp, jak i udział koni w aukcji, trzeba będzie zapłacić. Ceny są analogiczne do roku ubiegłego - wpisowe dla koni wynosi 3,5 tys. zł plus VAT, a opłata za miejsce VIP to 800 zł.