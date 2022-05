Na onkologii po pandemii nie ma śladu. Pacjenci nie zgłaszają się już z zaawansowanymi nowotworami

Pandemia szczególnie mocno dała się we znaki osobom z chorobami onkologicznymi. Z powodu obostrzeń i trudności w dostępie do opieki medycznej zgłaszały się do specjalistów później, w stanie bardziej zaawansowanego rozwoju choroby, a kolejki do specjalistów się wydłużały. Teraz się skracają, ale z problemami onkologicznymi zgłaszają się także uchodźcy z Ukrainy.

– Niektórzy rozpoczęli diagnostykę przed wojną albo na początku, ale dokończyli ją już u nas, bo tam szpitale są zbombardowane – mówi prof. Polkowski.

Jak informuje, średnio w każdym tygodniu zgłasza się kilkoro pacjentów z Ukrainy.