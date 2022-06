Na pierwszym treningu „Dumę Powiśla” przywitała deszczowa aura

W „Dumie Powiśla” póki co wielkich zmian nie było. Większość zawodników ma kontrakty ważne do 30 czerwca, zatem w poniedziałek normalnie stawiła się na zajęciach. Zabrakło natomiast Krystiana Bracika, Bartłomieja Gradeckiego, Kacpra Kondrackiego i Jana Flaka, czyli zawodników wypożyczonych w ostatnim czasie do Wisły, którzy wrócili już do swoich macierzystych klubów.

Dla puławian zbliżający się sezon będzie drugim z kolei na drugoligowych boiskach. Poprzedni, jako beniaminek, zakończyli na 12. miejscu, w końcówce mając nad sobą nawet widmo spadku.

W nowym sezonie cele mają być wyższe. Jakie? – Dusza sportowca podpowiada, że chcielibyśmy grać o najwyższe cele i mierzyć w górną część tabeli – baraże. Pod tym też kątem pewnie będziemy budować drużynę. Jesteśmy ludźmi ambitnymi, dlatego stawiamy sobie wyższe cele. Zamierzamy zaznaczyć swoją obecność w eWinner 2. Lidze w większym stopniu niż dotychczas. Chcemy grać o czołową część tabeli – mówi prezes Wisły, Piotr Owczarzak.