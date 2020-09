Na ratunek zagrożonym sowom. Powstanie 80 miejsc lęgowych na Lubelszczyźnie

Natomiast nad Zalewem Zemborzyckim w leśnictwie Dąbrowa znajdziemy sowy uszatki. To średniej wielkości sowa, objęta ścisłą ochroną gatunkową. Uszatki wolą peryferia miast. Wykorzystują gniazda wron siwych. Często w ciągu dnia siedzą przy samym brzegu zbiornika, 2-3 metry nad ziemią na sosnach. - W zimie tworzą one zbiorowe noclegowiska. Większość sów żyje w izolacji, natomiast uszatki skupiają się nawet do 40-50 sztuk w jednym miejscu. Kiedyś mieliśmy takie zimowisko nad Zalewem, gdzie było ok. 30 sów w jednym miejscu. Niestety w ostatnich latach jest ich coraz mniej - wyjaśnia profesor.