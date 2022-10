Na razie został wmurowany akt erekcyjny, ale niebawem powstanie nowy budynek SPSK nr 4

Inwestycja składa się z dwóch etapów, pierwszym jest budowa budynku, który będzie nową lokalizacją dla nowoczesnego ośrodka stacji hemodializ. Ważne jest to, iż będzie on połączony z istniejącym budynkiem, a więc zapewni swobodny transport chorych wewnątrz szpitala; zwiększy też liczbę stanowisk do hemodializ z 13 do 19, co ważne będzie w nich możliwość izolacji pacjentów. Dodatkowo realizowane są zakupy specjalistycznej aparatury.

Drugim etapem jest przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń placówki medycznej, utworzenie izolatek dla pacjentów zakaźnych, zwiększenie liczny łóżek z 20 do 29 oraz przeniesienie ośrodka dializ. Prace pozwolą na zwiększenie powierzchni z 720 m² do 1770 m².

Celami inwestycji są: poprawa efektywności funkcjonowania Oddziału Nefrologii i Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki, zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej dla chorych, zapewnienie możliwości profilaktyki.