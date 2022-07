Na Siczy Zaporoskiej słychać dalekie wybuchy. Reportaż wojenny Dmytro Antoniuka. Część XVI

CZEKISTOM SPADOCHRONIARZOM, KTÓRZY ZGINĘLI PODCZAS MISJI BOJOWEJ 4 czerwca 2022: Zaporoże - miasto blisko frontu Jeśli nie brać pod uwagę mojej kilkugodzinnej wizyty na Chortycy wiosną 1989 roku podczas rejsu z mamą po Dnieprze z Kijowa do Odessy, to nigdy nie byłem w Zaporożu. To miasto zawsze mnie zachwycało historią Kozaków, pierwszą Siczą i w ogóle całą jego architekturą, bo do lutego mieszkało tu około 700 tysięcy ludzi, co oznacza, że Zaporoże jest jednym z największych miast na Ukrainie. Musiałem na własne oczy zobaczyć, jak tu mieszkają ludzie. Usłyszeć wybuchy oddalone o 50 kilometrów i sprawdzić, jak tam Chortyca z Kozakami. Nocny pociąg zawozi mnie na peron z dworcem z czasów Chruszczowa z napisem „Zaporoże-1”. Zbiera się tłum: policja sprawdza wszystkich, robi zdjęcia danych paszportowych. Nie widziałem tego wcześniej, ale zgadzam się, że w obecnych okolicznościach tak powinno być.

Po minięciu kontroli schodzę na duży plac przed dworcem. Wszyscy ci ludzie, którzy przed chwilą byli stłoczeni na peronie, gdzieś zniknęli, a plac jest praktycznie pusty. Tylko kilku kierowców minibusów stoi, trzymając w rękach duże tablice z napisem „Berdiańsk”. Tak, to okupowane miasto nad Morzem Azowskim. I jeżdżą tam ludzie z Ukrainy. Prawdopodobnie pozostawili tam krewnych, rodziców, może dzieci. Obwód zaporoski pozostaje wraz z obwodem charkowskim jedynym miejscem, gdzie od czasu do czasu otwierają się tak zwane „korytarze humanitarne” (tu z okupowanej Wasyliwki) i ludzie, którzy jeszcze cztery miesiące temu spokojnie podróżowali z Zaporoża do Berdiańska i Melitopola, teraz odważywszy się na taką podróż, muszą przynajmniej zrobić testament, ponieważ można i nie wrócić...

Postanawiam iść pieszo do centrum. Jest to około sześciu kilometrów, choć widzę, że centrum miasta rozciąga się prawie do samej Chortycy, która nie jest bardzo blisko. Obie strony alei Sobornnej - najdłuższej w Zaporożu - to ciągłe ściany niekończących się warsztatów różnych fabryk. Nieco dalej widzę duży napis „Avto-ZAZ”. No to tutaj montowano ładnego, ale niezbyt niezawodnego Zaporożca, a teraz Tavrii i Daevoo. Nic dziwnego, że te fabryczne zabudowania ciągną się w nieskończoność.

Zwracam uwagę na sowieckie tablice i pomniki. Jeden z nich szczególnie mnie przeraża. Na nim widnieje napis w języku rosyjskim: „Czekistom spadochroniarzom, którzy zginęli podczas misji bojowej za liniami wroga latem 1942 r.” Kur.. mać! W całym kraju burzone są sowieckie pomniki, w tym te poświęcone II wojnie światowej, a tu czekiści. Cóż, to osobny temat, bo nie tylko w Połtawie mamy jeszcze pomnik „zwycięstwa w bitwie pod Połtawą 1709 roku”, a nawet w Kijowie są rzeźby Szczorsa (!) i Watutina. Haniebnie! Wydaje się, że dekomunizacją też nie pachnie w Zaporożu.

Znajduję się w pobliżu bazaru. Ludzie mówią głównie po rosyjsku, ale jest też surżyk. Chociaż nie gra już niskiej jakości moskiewski pop, jak to zwykle bywa w takich miejscach. To już jest osiągnięcie. Oto skwer, pośrodku którego stoi radziecka grupa rzeźbiarska szczęśliwych pionierów z lat 50. Ale w pobliżu widzę też bardzo stare domy, pochodzące z czasów carskich. Zaczyna się stare miasto. Do 1921 r. nosiło nazwę Aleksandrowsk, na cześć twierdzy o tej samej nazwie, która powstała tu w 1770 r. Prawie do końca XIX wieku było to niewielkie miasteczko powiatowe, które ożywiały jedynie kolonie niemieckich emigrantów, zapraszanych tu przez Katarzynę II i Żydów. Na początku XX wieku większość handlu Aleksandrowska należała do tych ostatnich. Ale wszystko zmieniło się wraz z budową kolei, co doprowadziło do powstania dużych zakładów i fabryk.

Stara część miasta jest w większości jednopiętrowa. Tu jest cicho. Wygląda na to, że nie jesteś w stolicy regionu, ale w tym dawnym, prowincjonalnym mieście powiatowym. Południe jest odczuwalne: co drugi prywatny dom jest porośnięty winogronami, drzewa to głównie akacje, upał. Niektóre budowle mają dość ciekawą architekturę. Jest coś do zobaczenia. Na jednym z nich wisi tablica mówiąca: „Ponad 700 dzieci zginęło w tym miejscu w Domu Dziecka podczas Wielkiego Głodu w latach 1932-1933”. Podobne do teraźniejszości. Nieco dalej widzę granitową bryłę z wizerunkiem Bajdy Wiśniowieckiego, a na fasadzie domu Kozaka. To jest centrum współczesnych Kozaków zaporoskich. Naprzeciw znajduje się duży, okazały gmach w stylu eklektycznym. Jest to Muzeum Krajoznawcze w Zaporożu, w pobliżu którego murów postawione są kotwice z XVII-XVIII wieku, prawdopodobnie znalezione na dnie Dniepru. Szkoda, że muzeum jest nieczynne, choć są to jego godziny pracy.

Ciekawe, że w ciągu kilku godzin, które już spędziłem w mieście, nie słyszę żadnych eksplozji, chociaż front jest stąd stosunkowo blisko.

Moim zadaniem jest dotarcie do Chortycy, aby zrobić zdjęcia zrekonstruowanej Siczy Zaporoskiej. Ta drewniana forteca jest częścią Rezerwatu Narodowego i jest zamknięta w czasie stanu wojennego. Tu chyba nie wystarczy akredytacja Sił Zbrojnych. Poprzez znajomych udaję się do dyrektora Rezerwatu. Okazuje się, że służy na froncie i dziś wrócił na jeden dzień do domu. Oczywiście nie mam prawa odrywać go od rodziny, ale uprzejmie wysyła zastępcę do pomocy, nawet z samochodem. Okazuje się, że na wyspie bez jego eskorty dotarłbym (taksówką) tylko do pierwszego punktu kontrolnego, których jest wiele.