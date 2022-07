Na Słomianym Rynku w Lublinie przyrządzali słowiańskie podpłomyki [ZDJĘCIA]

- To już kolejny raz, kiedy robimy podpłomyki. Dzisiejsze wydarzenie to święto pierwszego chleba, czyli starosłowiański zwyczaj. Co prawda nie znaleźliśmy jeszcze pieśni odnoszących się bezpośrednio właśnie do tego święta, ale wiemy, że ono było i miało zwiastować dobre dalsze plony i uświetnić to, że już coś zostało zebrane po długim okresie „postu”, kiedy można powiedzieć, że zjadało się resztki tego, co zostało, czekając na nowe zbiory. Ponadto mówiono, że to, jakie będą pierwsze plony i to, jak się je świętuje, jaki się zrobi chleb i jaki on wyjdzie, taki będzie dalszy rok - tłumaczy Joanna Belzyt z Fundacji Atoli, która była organizatorem wydarzenia.