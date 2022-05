Na Tatarach będzie trochę łatwiej zaparkować. Inwestycja przy dworcu PKP da ok. 70 miejsc parkingowych

Parking ma powstać w sąsiedztwie dworca PKP Lublin Północ, na działce sąsiadującej za budynkiem komisariatu. Łącznie będzie miał - wraz z drogami manewrowymi - 550 m kw. nawierzchnia wykonanej z asfaltu. Ma pomieścić ok. 70 pojazdów. Zlecenie zakłada wykonanie też m.in. oświetlenia.

To już drugie podejście do wyłonienia wykonawców robót. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione. Oferty wykonawców przekraczały kwotę przeznaczoną przez miasto na inwestycję. W obecnym przetargu m.in. wydłużyło czas realizacji zlecenia. Zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie robót siedem miesięcy. Wcześniej było to pół roku.