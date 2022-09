Na tropie tajemnicy księgozbioru lubelskiej Jesziwy Michał Dybaczewski

Losy Bursztynowej Komnaty, czy złotego pociągu co jakiś czas rozpalają do czerwoności opinię publiczną. Lublin również ma swoją tajemnicę, która zawiera się w pytaniu: co się stało z księgozbiorem Jesziwy? Na szczęście w tym przypadku trop nie wiedzie na spiskowe manowce, bo dzięki Ośrodkowi „Brama Grodzka - Teatr NN”, nie tylko możemy odkryć prawdę, ale także zajrzeć w zasoby samego księgozbioru. Opowiada nam o tym Piotr Nazaruk z Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.