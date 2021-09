Na tym rynku Lublin to absolutny „numer 1”. Laboratoria Natury oficjalnie otworzyły nowy zakład na Felinie. Zobacz zdjęcia

Nowa fabryka powstała na Felinie, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zakład ma 7 tys. metrów kwadratowych powierzchni. – Jesteśmy z niego dumni. To nasza trzecia lokalizacja – podkreśla Sylwia Tandejko, prezes spółki Laboratoria Natury. I dodaje: - W ciągu najbliższych miesięcy zatrudnienie w naszej firmie wzrośnie do ponad 100 osób.

W zakładzie na Felinie powstają trzy grupy produktów. Przede wszystkim są to syropy dla dzieci i dorosłych, krople, trany, tonik. – W ciągu jednej zmiany jesteśmy w stanie wyprodukować od kilku do kilkunastu, wszystko zależy do pojemności, butelki. Przy czym nie rozlewamy gotowych produktów ale tworzymy je pod konkretnego odbiorcę - mówi Tandejko. I dodaje: