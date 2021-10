Na zamojskie Stare Miasto można dojechać dużo sprawniej. Są też nowe przejścia dla pieszych

O tej ważnej inwestycji pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Wygląda na to, że mieszkańcy zamojskiej Starówki są z efektów robót zadowoleni.

- Ta część miasta zupełnie się zmieniła. Na lepsze – podkreśla lokator jednej z pobliskich, staromiejskich kamienic. - Pięknie został odnowiony kościół franciszkanów, który stoi przy rondzie. Od strony ul. Partyzantów jest teraz przy nim trochę więcej miejsca, bo rondo zostało podczas prac remontowych po prostu od świątyni odsunięte. Całość daje jakąś nową przestrzeń i jest efektowna. Podoba się turystom. Kierowcy muszą jednak bardzo uważać na znaki drogowe, bo w tej części miasta zmieniła się organizacja ruchu.

- Dla mnie najważniejsze jest to, że przy rondzie, od strony ul. Łukasińskiego powstało przejście dla pieszych – dodaje inny mężczyzna. - To naturalna, najszybsza droga z chodnika przy Partyzantów na Stare Miasto, więc ludzie często sobie skracali tędy spacery. Czasami robiły to całe wycieczki. I wszyscy łamali przepisy. Teraz przejście stało się legalne i jest dobrze oznaczone. To dobra wiadomość. Nowe przejścia dla pieszych powstały także w innych częściach ul. Łukasińskiego.