Naczepy z niesprawnymi hamulcami poruszały się po drogach. Zatrzymała je ITD

W poniedziałek (17 maja) na krajowej „dziewiętnastce” w Tchórzewie w pobliżu Radzynia Podlaskiego inspektorzy zatrzymali do kontroli zestaw należący do polskiej firmy transportowej. Cztery tarcze hamulcowe przy kołach naczepy były w fatalnym stanie.

Trzy z nich były popękane tak mocno, że w każdej chwili mogły rozpaść się i zablokować koło. Z kolei jedna była zardzewiała, co świadczy, że była całkiem niesprawna. Ciężarówka przewoziła tylko puste kontenery.

To kolejna niesprawna naczepa

W piątek (14 maja) na krajowej „ósemce” koło miejscowości Jeżewo w pobliżu Białegostoku patrol podlaskiej ITD zatrzymał do kontroli ciężarówkę należącą do białoruskiej firmy transportowej. Zestaw przewoził artykuły gospodarstwa domowego z Polski do Rosji. Przy jednym z kół naczepy inspektorzy zauważyli pękniętą tarczę hamulcową.

Obie kontrole zakończyły się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Kierowcom wydano zakaz dalszej jazdy.