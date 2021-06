Nad województwo lubelskie nadciągają burze z gradem. Wydano także ostrzeżenie hydrologiczne

Od godz. 15 we wtorek do godz. 6 w środę (23 czerwca) meteorolodzy spodziewają się burz z gradem w województwie lubelskim. Ostrzeżenie pogodowe dotyczy całego regionu. We wtorek burze możliwe są niemal w całym kraju. W ich trakcie porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 90 km/h.