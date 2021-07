Nadchodzi czwarta fala? Zakażenia koronawirusem idą w górę. W którym województwie jest najgorzej? asz

Zobacz galerię (17 zdjęć) Koronawirus w Polsce znowu się rozpędza, o czym informuje nas wskaźnik R, który znów przekroczył wartość 1. Sprawdź, w których województwach jest obecnie najgorsza sytuacja! jarun011/gettyimages.com Zobacz galerię (17 zdjęć)

Czwarta fala pandemii puka do drzwi Polski? Wiele na to wskazuje, ponieważ pierwszy raz kilku miesięcy tygodniowa liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła w porównaniu do poprzedniego tygodnia, a wskaźnik R dla kraju przekroczył 1, a w niektórych województwach jest dużo wyższy, co zapowiada, że liczba nowych zakażeń będzie rosnąć. W którym województwie w niedługim czasie sytuacja może stać się szczególnie trudna? Sprawdź!