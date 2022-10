Nadchodzi Fantastyczny Festiwal Wyobraźni StarFest. Czy to oznacza koniec Falkonu? Anna Chlebus

Lubelscy fani fantastyki nie mieli ostatnio łatwego życia – w czasie pandemii kolejne edycje Festiwalu Fantastyki Falkon były odwoływane, pojawiały się także pogłoski i plotki mówiące o tym, jakoby miał się nie odbyć już nigdy. Najnowsze informacje są jednak wyjątkowo optymistyczne. Nie dość, że jest duża szansa na Falkon w przyszłym roku, to jeszcze dołączy do niego druga impreza – Fantastyczny Festiwal Wyobraźni StarFest. W tym roku możemy odwiedzić go od 4 do 6 listopada, a docelowo będzie gościł w Lublinie co roku na wiosnę, w okolicach kwietnia.