Nagroda, z której wyrastają skrzydła. Znamy laureatów Angelusa Lubelskiego. Fotorelacja

Za swoją działalność laureaci otrzymują statuetkę „Angelusa” przedstawiającą uskrzydloną postać człowieka, którą stworzyli Milena i Arkadiusz Widelscy. – Swoim kształtem nawiązuje do posłańca bożego, co podkreśla chrześcijański rodowód nagrody – tłumaczy Józefczuk.

Skrzydlata statuetka pofrunęła między innymi do włodawskiego literata Aldona Dzięcioła, redaktora naczelnego społeczno-kulturalnego kwartalnika Wschód. Otrzymał ją w kategorii Animacja życia kulturalnego. – Napisałem 16 książek. Moim lejtmotywem jest patriotyzm lokalny. Jak się patrzy z pozycji znad Buga, to bycie w stolicy województwa i odebranie nagrody w czasie takiej gali jest dużą motywacją do dalszej pracy. Pozwala też podsumować to, co do tej pory się zrobiło – stwierdza.

Pośród siedmiorga aniołów znalazł się także ks. Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie i prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Kapituła doceniła jego zasługi w kategorii służba publiczna. - Dla mnie służba publiczna oznacza przede wszystkim „nie szkodzić ludziom”. Okazuje się, że to już jest bardzo dużo: pomagać wydobywać to, co jest w innych dobre i piękne. Nie widzę w tym mojej osobistej zasługi, ale staram się pozytywnie patrzeć na ludzi i ufać im. Dzięki temu stwarza się atmosfera wzajemnego zaufania – podsumowuje laureat.