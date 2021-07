Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Poznaliśmy tegorocznych nominowanych

- Mimo wyjątkowo trudnych okoliczności, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, lubelskie środowisko kulturalne zrobiło wszystko, by nie zawieść oczekiwań naszej lubelskiej społeczności. Wyrazem niesłabnącej aktywności twórców i instytucji lubelskich jest duża liczba zgłoszeń do nagród, które otrzymaliśmy w tym roku – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.