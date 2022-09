Nagrody rozdane! Znamy zwycięzców największego w Polsce plebiscytu branży gastronomicznej Mistrzowie Smaku. Zdjęcia i wideo

Po pandemicznej przerwie powrócił największy w Polsce plebiscyt branży gastronomicznej Mistrzowie Smaku. W piątek (9 września) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie rozdano nagrody dla tych, którzy stoją za sukcesem swojej branży w naszym regionie.

- Plebiscyt Mistrzowie Smaku to czas, aby przede wszystkim docenić państwa ciężką pracę i wkład, jaki wnosicie w rozwój gastronomiczny naszego województwa. W trakcie pandemii właściciele oraz pracownicy restauracji przeżywali bardzo trudne chwile, zmagali się zarówno z problemami ekonomicznymi, jak i ludzkimi. Właśnie dlatego dzisiejsze wydarzenie jest doskonałą okazją do pogratulowania wszystkim nagrodzonym doskonałego wyjścia z tego problemu. Życzę państwu dalszego rozwoju, odwagi oraz tego by jedyną przeszkodą na waszej drodze była wyobraźnia, ponieważ tylko niebo jest naszym limitem – podkreślał Tomasz Nieśpiał, zastępca redaktora naczelnego Kuriera Lubelskiego.