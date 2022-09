Nagrody rozdane! Znamy zwycięzców największego w Polsce plebiscytu branży gastronomicznej Mistrzowie Smaku. Zobacz zdjęcia i wideo

- Czuję się bardzo szczęśliwa, że goście, którzy odwiedzają moją restaurację, tak pozytywnie ocenili nas w rankingu Mistrzowie Smaku. Jesteśmy otwarci na co dzień, jednak nasze miejsce zajmuje się głównie przyjęciami okolicznościowymi. Nasz sukces to zasługa całej załogi, którą traktuje jak własną rodzinę. Dodatkowo współpracuje z regionalnymi dostawcami, którzy przede wszystkim stawiają na jakość produktów. To właśnie te czynniki przyczyniają się do tego, że ludzie chcą do nas wracać - mówi Bogumiła Staniszewska, właścicielka nagrodzonej restauracji Calvados z Lublina.