Najciekawsze wydarzenia sportowe września w Lublinie. Zobacz zdjęcia

NOWE Mandat za grzybobranie? Nawet 500 zł kary od Straży Leśnej za wypad do lasu. Tego nie wolno robić na grzybach

Sezon na grzyby nieśmiało się rozpoczyna. W lasach każdego dnia zjawiają się pełni zapału poszukiwacze grzybów. Nic dziwnego, że do akcji wkracza także Straż Leśna. Uważajcie na mandaty za grzyby! Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach mogą już pojawiać się grzyby. Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się jednak 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać.