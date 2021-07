Najdłuższa arteria byłej dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Ul. Lubartowska tętniła życiem! Zobacz zdjęcia sprzed 100 lat Konrad Sławiński

Ma 1300 metrów długości i jest najdłuższą ulicą byłej dzielnicy żydowskiej. Ulica Lubartowska w Lublinie do dziś zachwyca swoją historią i architekturą. W trakcie II wojny światowej część dzielnicy została zniszczona, a druga połowa XX wieku ukształtowała tę arterię Lublina. Nie zmienia to faktu, iż zawsze ta ulica tętniła życiem i tak pozostało do dziś. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć opublikowanych na stronie www.fotopolska.eu. Jak prezentowała się ul. Lubartowska w XX wieku? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.