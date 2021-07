Najdłuższa arteria byłej dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Ul. Lubartowska zawsze tętniła życiem. Zobacz zdjęcia z XX wieku! [6.07]

Złote Gody w gminie Szastarka. Zobacz zdjęcia z tej niezwykłej uroczystości

Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem aż pół wieku! To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, która odbyła się w niedzielę, 4 lipca w gminie Szastarka (pow. kraśnicki). Wielkie świętowanie rozpoczęło się od przemarszu jubilatów i zaproszonych gości do kościoła pw. Św. Jana Marii Vianneya w Polichnie, gdzie odbyła się uroczysta msza święta, w trakcie której odnowione zostały ślubne przyrzeczenia. Następnie jubilaci przy akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerowali na dalszą część uroczystości do Gminnego Centrum Kultury w Polichnie. Tam tradycyjnie powitała ich Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga Wielgus, a uroczystego aktu dekoracji dokonał, wójt Szastarki Artur Jaskowski. Aby zobaczyć zdjęcia z jubileuszu, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.