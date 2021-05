Najdłuższa na świecie Noc Kultury 2021 w Lublinie. Znamy już program

- Tegoroczna, długo wyczekiwana Noc Kultury, odbędzie się w terminie od 4 czerwca do 21 lipca. Ta wyjątkowa edycja potrwa przez kilka tygodni i będzie miała formułę spacerów w poszukiwaniu instalacji ukrytych w zaułkach Starego Miasta w Lublinie. Powody są oczywiste. Warsztaty Kultury w Lublinie chcą zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo, dlatego decydują się na znacznie dłuższą niż jedna noc ekspozycję instalacji. Szlakiem uliczek, podwórek i bram Starego Miasta będziemy szukać magii i piękna. Artystyczne obiekty w kolejnych tygodniach będą się zmieniać, zaprezentujemy te, które nie miały szansy pokazać się rok temu, będą też nowości. W tym roku hasłem przewodnim będzie MOC Kultury - informują organizatorzy.

- Moc to siła, energia i potencjał. Moc to również siła duchowa, twórcza siła życia, obejmująca zdrowie i energię do działania. Czujemy moc, gdy jesteśmy częścią grupy. Moc to ludzie! Zapraszamy wszystkich Mieszkańców i Przyjaciół Lublina do wspólnego odkrywania miasta na nowo, oraz do nieustannego patrzenia na nie z czułością. To właśnie Wasza obecność jest katalizatorem naszych działań. Niech MOC będzie z wami! - dodają.