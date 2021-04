Najlepsze MEMY o Kraśniku! Top MEMÓW o Kraśniku, z których śmieją się Internauci. Znasz je wszystkie? Zobacz RED.

Nie ma co ukrywać Kraśnik już na stałe wpisał się do grona polskich miast, z których najchętniej się śmiejemy. Powstają dowcipy o Wąchocku, Radomiu, Podlasiu, a teraz i o Kraśniku. Co śmieszy Internautów? Kraśnik bez 5G i bez AGD, radni niczym z prehistorii i przerażający gekon hodowany pod masztem w Kraśniku. Czy te memy śmieszą czy złoszczą? Oceńcie sami. Zobaczcie zebrane Top MEMÓW o Kraśniku. Przejdźcie do galerii. Kliknijcie w przycisk "zobacz galerię" i przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.