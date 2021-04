Najoryginalniejsze nazwy lubelskich miejscowości. Sprawdź nasz subiektywny ranking [28.04]

„Chcę, by polubili Lublin i Politechnikę" - Anton Blazheyev z Politechniki Lubelskiej został „Wschodząca Gwiazdą Umiędzynarodowienia”

Na co dzień pracuje na Politechnice Lubelskiej w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego i towarzyszy studentom zagranicznym niemal od ich pierwszych kroków na uczelni aż do jej ukończenia. Pomaga, doradza, wykorzystując własne doświadczenie, bo sam kilkanaście lat temu przyjechał na studia z Ukrainy do Lublina. „Niezwykle pracowity i zaangażowany człowiek - tak mówią o nim jego przełożeni. Anton Blazheyev został teraz „Wschodzącą Gwiazdą Umiędzynarodowienia”.