Najpiękniejsza książka 2020 r. została wydana w Lublinie

– Klimat lubelskiego Starego Miasta, tajemnicze podwórka, bramy czy zaułki doskonale wykorzystują wybitni filmowcy (…). Z tą myślą stworzyliśmy Szlak Filmowy opisany w albumie, którego lektura może stać się początkiem przygody z Lublinem w innej niż zwykle odsłonie – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

Publikacja opowiada o historii Lubelskiego Funduszu Filmowega. Przypominając dzieje filmu w naszym mieście, sięga 100 lat wstecz. O przyznaniu wyróżnienia zadecydował jednak sposób wydania albumu. Komisja doceniła m.in. wykorzystanie papieru metalizowanego Sirio Pearl Silver, który ma się kojarzyć ze srebrnym ekranem. Twórcy połączyli to z nowoczesnym grzbietem i dynamicznym layoutem. Dodali do tego zdjęcia wydrukowane w technice doutonu nawiązującej do fotografii Edwarda Hartwiga. Tekst albumu opracował Krzysztof Załuski pod redakcją pracowników Lubelskiego Funduszu Filmowego: Grzegorza Linkowskiego, Lidii Dzierby i Łukasza Borkowskiego, który jest także autorem wielu fotografii zawartych w albumie. Projekt graficzny stworzyli Idalia Smyczyńska i Robert Zając.