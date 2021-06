Najpierw się pokłócili, potem w ruch poszedł nóż. Mieszkaniec Białej Podlaskiej odpowie za usiłowanie zabójstwa

- Funkcjonariusze ustalili wstępnie przebieg zdarzenia, wytypowali też mężczyznę podejrzewanego o udział w sprawie. Okazało się, że jest to 33-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej, który wyglądając przez okno jednego z mieszkań, wszedł w utarczkę słowną z pokrzywdzonym. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna zatrzymany został do wyjaśnienia - podkreśla Salczyńska-Pyrchla.

W sobotę, około godz. 6:30 do dyżurnego bialskiej policji wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednym z miejskich osiedli doszło do ugodzenia nożem jednego z mężczyzn.

33-latek został doprowadzony do prokuratury i usłyszał już zarzuty. Decyzją sądu we wtorek trafił do tymczasowego aresztu. Za to co zrobił grozi mu teraz kara nawet dożywotniego więzienia.