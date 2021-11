Najpierw studia na UMCS, później praca w COI. Ma w tym pomóc podpisana umowa

Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Informatyki ma się rozpocząć od programu praktyk dla studentów. – Ale to jest tylko początek. Liczymy na owocną pracę i współpracę zarówno w zakresie kształcenia studentów, jak i wytwarzania produktów służących do cyfryzacji relacji między klientem, czyli obywatelem, a państwem. Mamy w tej kwestii jeszcze dużo do zrobienia i liczymy, że wspólnie z uniwersytetem będziemy cyfryzować jeszcze szybciej – mówi Przemysław Koch, dyrektor COI.

Również rektor Dobrowolski przekonuje, że zakres współpracy może się znacząco poszerzyć w nieodległym czasie.