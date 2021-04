Najważniejsze były punkty. Nad stylem szczypiorniści Azotów Puławy będą jeszcze pracować

Azoty wygrały 30:26, chociaż to nie było najlepsze spotkanie w ich wykonaniu. - Po przegranej w Gdańsku nie trzeba było nas specjalnie motywować. Bardzo chcieliśmy się zrewanżować i to może trochę nam przeszkadzało – uważa Michał Szyba. - Sama gra, w ataku i obronie, pozostawiała wiele do życzenia. Mieliśmy duże problemy szczególnie z obrotowym. W ataku było dużo szarpanej gry i niewymuszonych błędów. Chcieliśmy wziąć jak największy rewanż i czasami za szybko biegliśmy do kontry. Przez to robiliśmy łatwe błędy. Ale punkty są i to najważniejsze, a nad stylem będziemy jeszcze pracować – dodaje rozgrywający Azotów.