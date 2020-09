Największy festiwal naukowy w Lublinie przeniesiony na przyszły rok. Uczelnie wspólnie z miastem zorganizują Lubelskie Wirtualne Dni Nauki

Na wykłady nie będą obowiązywały żadne zapisy i organizatorzy nie przewidują również limitów uczestników. Każdy, kto chciałby wziąć udział wystarczy, że wejdzie na stronę i kliknie w odpowiednią zakładkę. W ten sposób bez wychodzenia z domu będzie mógł obejrzeć wybrane projekty. A takich projektów jest całkiem dużo.

- Przygotowaliśmy około 30 godzin emisji online, jest to 90 projektów z zakresu szeroko rozumianej nauki nowych technologii, sztuki i kultury. To, co warte podkreślenia to to, że minimum 40 procent z tych projektów posiada anglojęzyczną wersję – tłumaczyła dr Monika Baczewska-Ciupak, koordynatorka z UMCS. Ze względu na tegoroczną okrojoną formę uczelnie musiały ograniczyć się do zaprezentowania tylko wybranych projektów.