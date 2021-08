Nałęczów: Część mieszkańców nie chce takiej obwodnicy. Poszli do sądu

Pani Halina mieszka w Cynkowie, wiosce położonej po sąsiedzku z Nałęczowem. - Uzdrowisko to nie tylko miasto Nałęczów. Na jego obszarze wyróżnia się trzy strefy ochrony uzdrowiskowej: A, B i C. Miasto Nałęczów to A, Cynków to C. A planowana obwodnica ma przechodzić pomiędzy Nałęczowem a Cynkowem - mówi. I dodaje: - Ja i mąż, dwoje starych dziadków, idziemy z Cynkowa do centrum Nałęczowa 20 minut. A obwodnica ma się znaleźć mniej więcej w połowie drogi. Więc co to za obwodnica, która jest tak blisko serca miasta? - pyta.