Napad w centrum Lublina. Sprawca dusił swoją ofiarę, a później zabrał portfel Marta Grabiec

Do tymczasowego aresztu trafił 41-letni mieszkaniec Lublina, który napadł na 21-latka Małgorzata Genca

Do tymczasowego aresztu trafił 41-letni mieszkaniec Lublina, który napadł na 21-latka. Mężczyzna podduszając w bramie pokrzywdzonego, zmusił go do oddania portfela. Łupem sprawcy padły dokumenty, karta bankomatowa i pieniądze.