Napadł na 69-latkę w jej mieszkaniu i groził „bronią”. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie

Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do policjantów w środowe przedpołudnie. Z informacji przekazanych im przez poszkodowaną 69-latkę z Dęblina wynikało, że została ona zaatakowana w swoim mieszkaniu przez nieznajomego mężczyznę.

- Kobieta relacjonowała, że ten szedł za nią, gdy wracała z zakupów; wszedł także na jej klatkę schodową, a gdy była już we własnym mieszkaniu, podstępem przekonał ją do otworzenia drzwi i wdarł się do środka. Następnie wyciągnął przedmiot przypominający broń palną i zaczął szarpać 69-latkę. Kobieta broniąc się odepchnęła napastnika i doszło między nimi do szarpaniny. Dopiero, gdy poszkodowana zaczęła głośno krzyczeć, napastnik uciekł z mieszkania - opisuje st. asp. Agnieszka Marchlak, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Rykach.