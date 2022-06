Napastnik Motoru, Maciej Firlej: „W klubie jest dużo niewiadomych”

W 36 meczach dla żółto-biało-niebieskich zdobyłeś 11 bramek. Jak oceniasz minione rozgrywki pod kątem indywidualnym?

Nie jestem z nich jakoś bardzo zadowolony. Fakt, że nie udało się nam awansować też odbija się na tym, jak postrzegam go pod kątem indywidualnym. W minionych rozgrywkach byłem głównie rezerwowym, zatem tego czasu na boisku zbyt dużo nie dostawałem. Patrząc jednak na stosunek zdobytych bramek do minut to myślę, że było w porządku.

Jest to sezon, przy którym można postawić plusik w rozwoju twojej kariery?

Na pewno chciałbym grać dużo więcej, ale ze względu na te gole chyba można postawić mały plusik.

Ale w końcówce coraz częściej zacząłeś pojawiać się w wyjściowej jedenastce. Stałeś się wręcz pierwszym wyborem trenera.

Te ostatnie tygodnie były dla mnie zdecydowanie najlepsze. Dostawałem więcej minut, udało się zdobyć trzy bramki, więc z nich mogę być zadowolony.