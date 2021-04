Napięta sytuacja w Hrubieszowie. Czy będzie strajk w szpitalu?

Dodaje, że z jej wiedzy wynika, iż do tej pory 29 lekarzy złożyło wypowiedzenia z pracy. Nowa szefowa poprosiła załogę o ich wycofanie.

- Wybieram się dzisiaj do szpitala na spotkanie z personelem i też będę o to apelować do lekarzy. Jest nowa dyrektor, która ma doświadczenie, jest dobrym menedżerem, myślę, że będzie bardzo dobrze zarządzała szpitalem, a dalsze zawirowania tylko szkodzą szpitalowi - mówi starosta. Dementuje jednocześnie pogłoski o tym, aby starostwo chciało zlikwidować szpital. - To jest wprowadzanie mieszkańców w błąd. Nie wyobrażam sobie, żeby nasz powiat był bez szpitala. Tym bardziej, że jest to największy zakład pracy - zaznacza Karpiuk.