Natalia Kurach nową zawodniczką Pszczółki Polski-Cukier AZS UMCS Lublin

Nowa zawodniczka lubelskiego klubu urodziła się 10 kwietnia 2002 roku. Aktualnie mierzy 186 cm wzrostu. Jak dotąd nie miała okazji występować w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Grała natomiast w pierwszoligowej drużynie SMS PZKosz Łomianki, gdzie w poprzednim sezonie notowała średnio 10,3 pkt oraz 7,3 zbiórek na mecz. Ma za sobą także rywalizację w mistrzostwach Polski U16, U18, U22.

Granie w tak dobrej drużynie jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Jestem bardzo wdzięczna trenerowi Szewczykowi za złożenie mi propozycji dołączenia do Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin. To będzie dla mnie bardzo ważny rok i zamierzam go wykorzystać, jak najlepiej się da! – powiedziała Kurach klubowym mediom.

19-latka jest czwartą nową koszykarką w składzie zespołu akademiczek. Wcześniej Pszczółka ogłosiła transfery rozgrywających Aleksandry Stanacev oraz Aleksandry Kuczyńskiej, a także silnej skrzydłowej/centerki - Ivany Jakubcovej.