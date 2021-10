Nauczycielka z pow. lubartowskiego wyróżniona w ogólnoświatowym konkursie

Pani Edyta została doceniona przez ogólnoświatową Fundację Edukacyjną AKS Education Awards w uznaniu za jej umiejętności i zaangażowanie w rozwój edukacji globalnej. To ta fundacja zainicjowała prestiżową nagrodę Global Teacher Awards, aby uhonorować wyjątkowych nauczycieli z całego świata za ich wkład w tworzeniu lepszego społeczeństwa poprzez inspirujące nauczanie.

Do tego konkursu można się zgłosić samemu lub ktoś to może zrobić - tłumaczy nauczycielka.

W jej przypadku zrobiły to nauczycielki z New Delhi, dla których prowadziła dwudniowe warsztaty.

- Nagłe wprowadzeniem zdalnego nauczania przez pandemię koronawirusa było problematyczne dla wielu pedagogów na całym świecie. Wraz z koleżanką z Kanady prowadziłam warsztaty dla nauczycieli z Indii, które miały ich przygotować do tej nowej rzeczywistości. O tym, że zostałam nominowana do nagrody dowiedziałam się we wrześniu. Było mi bardzo miło, że ktoś zauważył moją pracę - mówi pani Edyta.