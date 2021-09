Nauka wygrała z deszczem. Na pl. Teatralnym w Lublinie odbył się wielki Lubelski Piknik Naukowy. Zobacz zdjęcia Małgorzata Genca Klaudia Olender

W weekend rozpoczęła się XVII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem: „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Imprezę, jak co roku, organizuje pięć lubelskich uczelni wraz z urzędem miasta Lublin. Festiwal zainaugurował w Chatce Żaka sobotni koncert orkiestry „Utalentowani Muzycznie Córki i Synowie” pod batutą jej założyciela dr. hab. Tomasza Momota oraz wieczorny pokaz fontann na pl. Litewskim pn. „Symfonia nauki”. Z kolei w niedzielę na pl. Teatralnym odbył się wielki Lubelski Piknik Naukowy, popularyzujący naukę w mniej teoretyczny, a bardziej widowiskowy sposób. Artystyczne występy, badanie wykrywaczem kłamstw, prezentacje ciekawych pojazdów czy „wybuchowe pokazy” to tylko niektóre z ponad stu atrakcji niedzielnego święta nauki. Ale to nie koniec naukowych niespodzianek jakie czekają nas w najbliższych dniach. Lubelski Festiwal Nauki potrwa do 24 września, organizatorzy w ramach tegorocznej edycji przygotowali łącznie ponad 1300 projektów!