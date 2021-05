"Nauki o rodzinie" odrębną dziedziną nauki? Przemysław Czarnek: "Trwają konsultacje w tej sprawie"

- Refleksja, którą chcemy podjąć, również w kontekście roku kard. Stefana Wyszyńskiego, to jest wzmocnienie tego co jest fundamentem, czyli w odniesieniu do ewangelii i do nauczania kościoła w zakresie podstaw aksjologicznych, antropologii małżeństwa i rodziny - mówił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. - Jest wiele inicjatyw, które wymagają rozszerzenia - spotkania małżeńskie, kręgi biblijne, wakacyjne spotkania - dodaje.

Rektor zwrócił uwagę na pilną potrzebę uregulowania statutu badaczy zajmujących się naukami o rodzinie, która umożliwiłaby kształcenie kadry naukowej, poprzez nadawanie stopni i tytułów naukowych. - Stanie się to możliwe dzięki uznaniu nauk o rodzinie jako odrębnej dyscypliny naukowej - podkreślił rektor KUL.