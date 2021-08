„Nawiedzony czartostwem”, który doznał uzdrowienia. O cudach i kulcie Najświętszej Panienki w Krasnobrodzie

Początki kultu maryjnego sięgają w tej miejscowości 1640 r. Wówczas Jakub Ruszczyk, który - jak pisał w XVIII w. dominikanin, o. Jacek Majewski - był od młodości „nawiedzony czartostwem, tak jako opisany w św. Ewnagelii ślepy” (pisownia oryginalna – przyp. red.) doznał łaski.

„Zostaiąc tedy tenże Jakub w utrapieniu swoim, wracał się często do domu swojego z rożnych mieysc świętych bez żadney pociechy” – notował o. Majewski. „Gdy zatym od czarta był znacznie dręczony, przychodził do Miasteczka Krasnobrodu, y tam z niecierpliwości swoiey złorzeczył, y łaiał przytomnym ludziom, a potym jako szalony biegał do Krasnobrodzkiego Boru”.