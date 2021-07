Nic o nas bez nas. Felieton kresowy

Biden i Merkel dogadali się w sprawie gazociągu Nord Stream II. To nie żadne „porozumienie”, ale faktycznie „dogadanie się” z brudnymi interesami w tle, z naiwną wiarą w zapewnienia Putina i ze zdradą interesów najbliższych sojuszników. Podłość tego działania jest oczywista nawet dla urzędników Białego Domu, którzy próbowali zmusić Ukraińców, by ci amerykańsko-niemieckiego porozumienia publicznie nie krytykowali, a nawet nie ważyli się omawiać go z amerykańskimi kongresmenami.

Całe szczęście naciski okazały się nieskuteczne i porozumienie Biden-Merkel (a może właściwie Biden-Putin) oficjalnie skrytykowała Polska i Ukraina we wspólnym oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych. Ministrowie prof. Zbigniew Rau i Dmytro Kuleba przypomnieli, że decyzja o budowie Nord Stream II zapadła po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2014 roku i po nielegalnej aneksji ukraińskiego terytorium. Szefowie dyplomacji zgodnie stwierdzili, że ta sprawa wywołuje kryzys bezpieczeństwa w naszej części świata. To oczywiste, że w sytuacji, w której Rosja nie wycofała się ze swoich agresywnych działań, nie może być w żaden sposób nagradzana przez międzynarodową społeczność. Wspieranie militarnej polityki Rosji oczywiście wprost zachęca ją do kontynuowania agresji wobec sąsiadów.