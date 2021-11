Nie bądź obojętnym! Być może uratujesz komuś życie

– Apelujemy o to, żeby nie przechodzić obojętnie obok takich osób. To bardzo ważne – mówi Magdalena Suduł, pracownik MOPR w Lublinie.

Co można zrobić? W Lublinie należy zadzwonić do miejscowego MOPR (tel. 81 466 53 00) lub do Straży Miejskiej (986). Nie tylko tam można szukać pomocy. W stolicy naszego województwa znajduje się wiele placówek świadczącym tego typu wsparcie. To m.in. całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8.