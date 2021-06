Nie będzie miejskiej strefy kibica w Lublinie. Gdzie oglądać mecze biało-czerwonych na EURO 2020?

Mistrzowska ofensywa restauratorów

Co należy zrobić by legalnie zorganizować strefę kibica, w której transmitowane będą mecze EURO 2020? Warunkiem podstawowym jest wykupienie licencji od Telewizji Polski na publiczne wyświetlanie spotkań. Do wyboru jest kilka pakietów – za najtańszy trzeba uiścić opłatę 2 tys. zł plus VAT.

W Lublinie nie wszyscy restauratorzy chcą i są w stanie wyłożyć taką kwotę. Branża gastronomiczna, która najmocniej odczuła reżim sanitarny nie zdecydowała się na ten krok. Na szczęście dla kibiców są jednak lokale, które postanowiły zakupić licencję.