„Nie bój się marzyć. Młode inspiracje muzyczne”. Koncert Mai Piotrowicz w Dzielnicowym Domu Kultury SM „Czechów” w Lublinie. Zobacz zdjęcia

- Nasza placówka jest otwarta na ruch amatorski, zarówno teatralny, plastyczny, jak i muzyczny - tłumaczy Maciej Wójtowicz kierownik ds. administracyjnych. Razem z dyrektor Małgorzatą Kruszyńską wspierają inicjatywy, które dają szansę zaistnieć młodym.

- Pomysł zorganizowania koncertu właśnie w Domu Kultury przy ul. Kiepury 5a podsunął mi mój znajomy Daniel Drobik, fotograf – mówi Agnieszka Piotrowicz, mama Mai, która usilnie poszukiwała w Lublinie sali z fortepianem. Daniel nie tylko pomógł w organizacji miejsca, ale zaprosił również do udziału w przedsięwzięciu dwie gwiazdy Lubelszczyzny: Annę Sobczak- Choinę (śpiew) oraz Wiktorię Czugunową (skrzypce).

Młoda pianistka Maja zagrała 18 utworów, w tym 5 wraz z dwiema koleżankami z klasy - Olą Wilkołazką i Amelką Jakubowską, 3 ze skrzypaczką Wiktorią Czugunową, a przy dwóch głosu użyczyła Anna Sobczak–Choina, wokalistka lubelskiego rock-metalowego zespołu TRAP, która od kilku lat współpracuje z basistą zespołu KAT, Adamem „Harrisem” Jasińskim. Ta artystka brała już udział w polsko-brazylijskim projekcie „Symphony For The Beast”, udzielała także głosu do utworów zespołu Iron Maiden w symfonicznej odsłonie, a aktualnie pracuje jako trener wokalny w lubelskiej Szkole Rocka i w Domu Kultury. Koncertuje, pisze teksty, komponuje.