"Nie ma już miękkiej gry". W weekend półfinałowy dwumecz żużlowców Motoru Lublin z Apatorem Toruń

Motor Lublin był najlepszym zespołem w rundzie zasadniczej, a i w ćwierćfinale wygrał swój dwumecz w sposób najbardziej okazały i pewny. Drużyna z Torunia pierwszą część rozgrywek zakończyła na czwartym miejscu, natomiast w rundzie finałowej Apator przegrał rywalizację ze Stalą Gorzów. Torunianie wygrali u siebie 46:44, a w rewanżu przegrali 39:51. Dzięki punktom zdobytym na własnym torze awansowali jednak do półfinału w roli tzw. „lucky losera”.

- Dwa punkty, które wyrwaliśmy u siebie na torze były kluczowe, jeśli chodzi o awans do pierwszej czwórki. Jesteśmy zadowoleni, bo to jest odzwierciedlenie tego, co zdobyliśmy w rundzie zasadniczej – mówi Robert Sawina.

Trener Apatora cieszył się, że jego zespół trafił na Motor, a nie na Włókniarza Częstochowa. Ale zespół z Lublina też ma powody do radości. Od 2019 roku, gdy Motor zadebiutował w PGE Ekstralidze, lublinianie wygrali wszystkie trzy mecze na MotoArenie. W tym roku spotkanie w Toruniu zakończyło się zwycięstwem 48:42, a dwucyfrowe zdobycze punktowe uzyskali Mikkel Michelsen (14), Jarosław Hampel (12) i Maksym Drabik (10). Co ważne, Motor wygrał, chociaż jechał wtedy bez Dominika Kubery.