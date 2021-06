„Nie może kochać Boga ten, który nie miłuje człowieka”. Ulicami Lublina przeszła procesja Bożego Ciała

– Wieczerza święta, uczta eucharystyczna, powinna znaleźć swoją kontynuację w świecie, w którym żyjemy. To my, którzy uczestniczyliśmy we mszy świętej, którzy posililiśmy się ciałem Chrystusa, winniśmy dotrzeć z zaproszeniem do tych, którzy są głodni Boga i chleba. Którzy z trudnością wiążą z końcem, zagubili się na drodze życia, którzy utracili sens. Eucharystia jest sakramentem miłości i wzywa nas do miłości Boga i bliźniego – podkreślał abp Budzik. – Nie może bowiem kochać Boga ten, który nie miłuje człowieka. Miłość Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. musi się sprawdzić w kontekście naszych międzyludzkich relacji, w praktyce naszego życia codziennego – dodał.