Nie mylmy hejtu z dziennikarstwem. Felieton redaktora naczelnego

Dwa dni temu podpisałem protokół z przeprowadzonego przez komisję antymobbingową postępowania w Kurierze Lubelskim. W redakcji Kuriera nie było mobbingu. Zostało to potwierdzone podpisami obu stron. Tyle faktów. Teraz dopiero mogę zabrać w sprawie głos. Niestety autorzy hejtu, który rozlewał się w niektórych mediach przez ostatnie tygodnie wiedzieli, że z przyczyn proceduralnych nie wolno mi mówić, więc używali sobie anonimowo do woli. Ta anonimowość bardzo wiele o nich mówi. Zresztą nie tylko o nich.

Szybki rozwój mediów społecznościowych spowodował, że wielu ich użytkownikom zaczęło się wydawać, że prawda jest negocjowalna. To funkcjonalności tych platform sprawiają, że liczba reakcji, tzw. lajków brana jest za źródło prawdy. Skoro użytkownicy „głosują”, że to, co zostało opublikowane, się podoba, to musi być to prawdziwe. Tak działa demokracja. Głosujemy i ustalamy werdykt. Jednak prawda o tłumie jest znacznie bardziej złożona, o czym wiedział już Alexandre Dumas, który pisał, że tłum często bierze jeden okrzyk za całą opowieść. I tak było w tym przypadku – nie dano mi szansy odparcia anonimowych zarzutów, bo nikogo prawda nie interesowała. Nawet nie próbowano się ze mną skontaktować, a głosy dziennikarzy (wiem, że takie były) odmienne od cytowanych w paszkwilanckich artykułach zostały zignorowane. To nie dziennikarstwo, to hejt.